Militar retirado ugandés fue extraditado a EEUU por complot de tráfico de armas a cárteles mexicanos

Mpeirwe era un estrecho colaborador del jefe del ejército ugandés, Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente Yoweri Museveni, quien ha estado maniobrando para hacerse con el control de este país del este de África.

Un militar retirado ugandés, antiguo colaborador del jefe del ejército de su país, fue extraditado a Estados Unidos por presuntamente haber planeado proporcionar armas a cárteles de la droga mexicanos, informó a la AFP el director del servicio penitenciario de Uganda el sábado.

Katungi Michael Mpeirwe, teniente retirado del ejército ugandés, está acusado de conspirar para suministrar armas por valor de unos 54 millones de dólares a bandas como el famoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Washington anunció en julio haberlo acusado junto con tres sospechosos más: un búlgaro, un keniano y un tanzano.

Mpeirwe y los coacusados presuntamente tenían la intención de proporcionar ametralladoras, lanzacohetes y minas antipersona.

Según los fiscales estadounidenses, también buscaban suministrar a los cárteles misiles tierra‑aire, drones y cañones antiaéreos.

El comisionado general de prisiones en Uganda, Johnson Byabashaija, declaró a la AFP que Mpeirwe "ha sido entregado a las autoridades estadounidenses". "Lo tienen ahora", apuntó.

Según una fuente de seguridad ugandesa, Mpeirwe fue detenido el 27 de junio en una zona acomodada de Kampala, capital de Uganda, y presentado ante un tribunal dos días después.

El poder judicial ugandés anunció a finales del mes pasado que su extradición era inminente.

Las autoridades también dijeron que habían aprobado la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Mpeirwe era un estrecho colaborador del jefe del ejército ugandés, Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente Yoweri Museveni, quien ha estado maniobrando para hacerse con el control de este país del este de África.