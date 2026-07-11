El mortífero incendio del sur de España presenta evolución 'favorable'

Las llamas dejaron también por el momento ocho heridos, cuatro de ellos más graves, y obligaron a desalojar a unas 1.400 personas.

Los Gallardos, España/El devastador incendio que arde desde el jueves en el sur de España y dejó al menos 12 fallecidos evoluciona favorablemente este sábado, tras el "infierno" vivido estos días por los habitantes de esta zona de la provincia de Almería donde residen numerosos extranjeros.

"La evolución nocturna ha sido favorable y las condiciones meteorológicas nos permiten afrontar la jornada con mejores perspectivas que ayer", informó este sábado a los periodistas el responsable regional de Emergencias, Antonio Sanz.

Centenares de bomberos, con medios aéreos y terrestres, trabajan en la zona para sofocar este veloz incendio que arrasó por ahora 6.600 hectáreas y es ya uno de los peores de la historia reciente de España.

El fuego se desató el jueves en Los Gallardos, un área de orografía escarpada del este de la región sureña de Andalucía, llena de barrancos y casas diseminadas, atrapando a quienes trataban de huir, según los elementos de la investigación.

Las llamas dejaron también por el momento ocho heridos, cuatro de ellos más graves, y obligaron a desalojar a unas 1.400 personas.

"Se veían las llamas. Esto ha sido tremendo. Mucho miedo. Y todavía lo tenemos en el cuerpo", relató a la AFP Manoli Ramos, una concejal del ayuntamiento de Bédar, localidad donde aparecieron las víctimas.

"Infierno"

"En el 2012 hubo un gran incendio aquí en el pueblo. Desalojaron (...), pero al otro día ya los mandaron al pueblo, a las casas, y bien. Pero este ha sido horroroso. "Ha sido un infierno", contó la mujer, de 72 años.

Los 12 fallecidos se vieron cercados por el fuego cuando trataban de huir de las llamas en coche o a pie, según las autoridades, que recordaron en numerosas ocasiones la obligación de seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.

Las víctimas son de diferentes nacionalidades, según indicó la víspera el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska desplazado a esta zona del sureste de España donde residen numerosos extranjeros, que llegan atraídos por el sol y la tranquilidad.

"Estaba viendo la tele y pensé: '¿Qué es eso? Se ha levantado el viento'. Entonces abrí la puerta para echar un vistazo y vi una gran nube negra", cuenta Austin Crilly, un británico de 87 años evacuado de la zona.

"Pensé 'Dios, voy a cerrar la puerta'. Luego, a los cinco minutos: bang, bang, bang, 'Coja su dinero, coja sus tarjetas y salga' (...) Eran la policía y los vecinos", explicó, recordando cómo tuvo que marcharse de su casa.

"Nunca había visto algo así. Lo ves en las películas, pero no lo ves en la vida real", rememora Martin Smith, un turista británico que fue evacuado junto a su mujer del camping en el que estaban de vacaciones.

"Esperanzador"

Tras varias horas sin hallar más víctimas, las autoridades mantienen la esperanza de no recibir peores noticias.

"La Guardia Civil había peinado todas las zonas y nos trasladaba que no había encontrado ninguna persona más. Eso no evita ni quiere decir que no pueda ocurrir, pero lógicamente es esperanzador", indicó el responsable andaluz de Emergencias.

Tal y como ya había hecho la víspera el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Sanz se mostró cauto en cuanto a la cifra de desaparecidos.

"Debemos ser prudentes a la hora de trasladar que existen 23 desaparecidos; no es eso", pidió. "Estamos hablando de personas con las que sus familiares no pueden contactar, pero que pueden estar en albergues".

Por el momento, la Guardia Civil ha recibido siete denuncias de desaparición, explicó, pero hasta que no se completen las autopsias e identificaciones de los cuerpos encontrados no podrá establecerse un balance definitivo, ya que esas personas podrían estar entre los fallecidos localizados.

España es un país en primera línea del cambio climático, y experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.

Los fuegos arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, con saldo de ocho personas fallecidas.