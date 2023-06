El oficialismo ecuatoriano no participará en las elecciones de agosto

Ecuador/El Movimiento Creando Oportunidades (CREO), anunció este martes, a tan solo una semana de que venza el plazo para la inscripción de listas ante el Consejo Nacional Electoral, que no tendrá candidatos ni para la Presidencia ni para el Legislativo, en las elecciones de Ecuador, en agosto.

Según Esteban Bernal, presidente del movimiento oficialista y ministro de Inclusión de Ecuador, CREO está en un proceso de reestructuración y se ocupará de apoyar a Lasso y a su gobierno mientras están en el poder, anunciando además que tampoco respaldaran a ninguno de los candidatos, lo que significa que tanto sus seguidores como sus militantes tendrán libre elección, sin coacción alguna.

Guillermo Lasso, el actual presidente de ecuatoriano y fundador del CREO, ya había anunciado el pasado 2 de junio que no buscaría la reelección en las elecciones extraordinarias, durante una conferencia de prensa celebrada en el Palacio de Carondelet, residencia oficial; pero se especulaba que el presidente del movimiento, correría por la presidencia.

Durante el anuncio, que se hizo en rueda de prensa, Bernal destacó que si bien no se postularán en esta ocasión, el movimiento se prepara para los comicios generales de 2025, indicaron además que CREO busca pasar un movimiento para convertirse en un partido políticos, que según el Código de la Democracia tiene distinta estructura y organización.

El presidente Lasso aseguró que “ejercer el cargo de presidente es el más grande honor de mi vida” e hizo un llamado a la población a ejercer el derecho al sufragio de manera responsable. “En las próximas elecciones tendremos la oportunidad de frenar este plan macabro. Tendremos que escoger entre dos opciones muy claras: democracia o autoritarismo” dijo, además de hacer un llamado a los políticos a preguntarse si sus candidaturas contribuyen con la democracia del país: “Los demócratas no nos aferramos al poder, que es fugaz”, expresó.

Hasta el momento, siete son los precandidatos que corren por la Presidencia de Ecuador, el ex candidato Yakú Pérez, en una coalición de partidos de izquierda; el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, apoyado por la Izquierda Democrática y Avanza; el ex legislador Fernando Villavicencio, candidateado por el movimiento Construye 25; los empresarios Jan Topic, respaldado por el Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica, y Eduardo Maruri, que correrá por Centro Democrático. También postularán Bolívar Armijos, un líder comunitario que postulará por el partido Amigo; y el empresario y ex legislador, Daniel Noboa, por el partido PID.

En fechas pasadas se anunció la postulación del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidaz Iza, por el partido indigenista Pachakutik, mas, debido a diferencias internas, Iza retiró su postulación y el partido aun no anuncia si apoyará a algunos de los precandidatos o si elegirá nuevamente a alguien de sus filas.

El expresidente Rafael Correa, quien se encuentra como refugiado político en Bélgica, ha anunciado que este sábado anunciará quiénes serán los candidatos que representarán a la Revolución Ciudadana. Entre los posibles representantes están la ex legisladora Luisa González y el ex candidato presidencial Andrés Arauz.

Información extraída mayormente del medio Infobae.