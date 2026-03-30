Muere expresidente de Surinam Chan Santokhi

Santokhi gobernó Surinam entre 2020 y 2025, cuando pasó el poder a la opositora Jennifer Geerlings-Simons.

El expresidente surinamés Chan Santokhi, conocido por su investigación de la masacre de opositores de 1982 durante la dictadura de Desi Bouterse, falleció a los 67 años, informó el lunes el gobierno.

Santokhi gobernó Surinam entre 2020 y 2025, cuando pasó el poder a la opositora Jennifer Geerlings-Simons.

Aunque la familia aún no dio a conocer información oficial sobre su fallecimiento, medios locales reportaron que el exmandatario se sintió mal en su residencia y fue trasladado en ambulancia al hospital, donde murió.

"El gobierno expresa su más sentido pésame a los deudos, familiares, amigos, correligionarios y a todos los afectados por esta pérdida", dice un comunicado oficial.

"Se recordarán sus muchos años de servicio en diversos cargos públicos".

Santokhi nació en el distrito de Wanica, que colinda con la capital Paramaribo.

Estudió en Países Bajos y regresó a Surinam en 1982 para servir durante el régimen militar del fallecido dictador Bouterse.

Hizo carrera en la fuerza policial y la dejó en 2005 como jefe de policía para asumir como ministro de Justicia entre 2005 y 2010.

Estuvo al frente de la investigación de la masacre de opositores de 1982 por la que Bouterse fue acusado de homicidio ante una corte marcial. El exmandatario fue luego condenado, aunque nunca cumplió pena de prisión: murió fugitivo en enero de 2024.

Geerlings-Simons milita en el partido de Bouterse.