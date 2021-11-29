Al menos cuatro muertos a causa de un temporal de viento en Estambul

Estambul/Al menos cuatro personas murieron y 19 resultaron heridas este lunes en Estambul, que fue azotada por fuertes vientos, informó la gobernación local.

"Cuatro personas, entre las cuales un extranjero, perdieron la vida y 19 de nuestros conciudadanos resultaron heridos, tres de ellos de gravedad", señaló en un comunicado la gobernación de Estambul, que citó un balance de la agencia oficial para la gestión de las catástrofes naturales (AFAD).

En un video difundido por la agencia de noticias turca DHA puede verse a dos hombres y un cochecito de bebé yaciendo en el suelo bajo los restos de la estructura de un inmueble, hecha añicos como si hubiera ocurrido una explosión, en el distrito de Esenyurt, ubicado en el oeste de Estambul.

Una mujer resultó muerta en otro barrio también del oeste de la ciudad, tras ser golpeada por una viga desprendida del techo de su casa, de acuerdo a DHA.

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, dio sus condolencias a las familias de las víctimas, y solicitó a los habitantes de la ciudad que sean prudentes ante el riesgo de accidentes similares o la "caída de árboles o postes", causada por vientos de una velocidad de hasta 130 km/h.

Decenas de techos volaron y casi 200 árboles cayeron a causa de este temporal, y el tráfico marítimo tuvo que ser suspendido en el Bósforo, indicó la alcaldía de Estambul.