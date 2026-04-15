Al menos 19 muertos en una explosión en una central eléctrica de India

Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación.

Raipur, India/Al menos 19 personas murieron y otras 17 resultaron heridas en una explosión accidental ocurrida el martes en una central eléctrica de India, informó la policía este miércoles.

El incidente se produjo en una caldera de una central de Singhitarai, en el estado de Chhattisgarh. La instalación está gestionada por Vedanta Ltd, una filial del grupo indio epónimo, propiedad del magnate Anil Agarwal.

"El balance (...) aumentó a 19 muertos y 17 heridos, hospitalizados en varios establecimientos", declaró a la AFP el jefe de la policía del distrito de Sakti, Praful Thakur.

Un anterior balance, comunicado horas después del accidente, daba cuenta de 9 muertos.

Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación.

Los accidentes industriales son habituales en India, a menudo por el incumplimiento de las normas de seguridad. El mes pasado, un incendio ocurrido en una fábrica de pirotecnia del oeste del país dejó 17 muertos.