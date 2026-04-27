Netanyahu dice que los cohetes y drones de Hezbolá exigen acciones militares

Jerusalén, Indefinido/El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que los cohetes y drones en posesión del grupo proiraní Hezbolá siguen siendo una amenaza clave que exige más acciones militares del ejército israelí en Líbano.

"Todavía hay dos amenazas principales procedentes de Hezbolá: los cohetes de 122 mm y los drones. Esto exige una combinación de acciones operativas y tecnológicas", afirmó en un comunicado de su oficina.

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