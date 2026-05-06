La nobel iraní Mohammadi, ‘entre la vida y la muerte’ tras ser hospitalizada

Mohammadi, cuyo marido y dos hijos adolescentes viven en París, lleva más de 25 años siendo detenida y juzgada repetidamente por su activismo contra la pena de muerte.

La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, encarcelada desde diciembre en Irán, está luchando por su vida tras su hospitalización hace cinco días por un problema cardíaco, indicaron este martes sus partidarios en París.

Narges Mohammadi, cuyas más de dos décadas de activismo fueron reconocidas con el Premio Nobel de la Paz en 2023, fue detenida el 12 de diciembre en Mashhad, en el este de Irán, tras criticar a las autoridades religiosas iraníes durante un funeral.

"No solo estamos luchando por la libertad de Narges, estamos luchando para que su corazón siga latiendo", declaró su abogada Chirinnne Ardakani, precisando que la activista de 54 años se encuentra "entre la vida y la muerte".

"Nunca hemos tenido tanto miedo por la vida de Narges, en cualquier momento corremos el riesgo de perderla", agregó Ardakani durante una rueda de prensa de su comité de apoyo en París.

Sus allegados reclaman desde hace semanas su liberación para que pueda ser atendida por su equipo médico en Teherán, dado su "estado crítico". Según ellos, ha perdido unos 20 kilos en prisión.

Aquejada de una enfermedad cardíaca, sufrió dos presuntos infartos el 24 de marzo y el 1 de mayo en la prisión de Zanyan, en el norte de Irán, desde donde fue trasladada a un hospital cercano, según sus partidarios.

Ahora, padece un "deterioro sin precedentes" de su salud, advirtió Ardakani.

"Es la primera vez que decimos que está entre la vida y la muerte", "debemos actuar antes de que sea demasiado tarde", abundó Jonathan Dagher, de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que también forma parte del grupo de apoyo.

Mohammadi, cuyo marido y dos hijos adolescentes viven en París, lleva más de 25 años siendo detenida y juzgada repetidamente por su activismo contra la pena de muerte y el uso obligatorio del velo en Irán.

En febrero recibió otra condena de seis años por atentar contra la seguridad nacional y un año y medio adicional por propaganda contra el sistema islámico.

También realizó una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de detención.