Nombran al italiano Stefano Scarpetta economista jefe de la OCDE

Desde 2013 es jefe de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE.

París, Francia/El italiano Stefano Scarpetta fue nombrado economista jefe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, donde sucede a Alvaro Santos Pereira, ahora gobernador del Banco de Portugal, anunció el martes la OCDE en un comunicado.

Scarpetta se posesionará el 1 de abril como jefe del Departamento de asuntos económicos de la organización internacional, donde comenzó su carrera en 1991, precisó en un comunicado.

Supervisó "la estrategia de la OCDE para el empleo y reforzó la capacidad de la organización para evaluar el impacto de transformaciones estructurales mayores, como el cambio demográfico, la transformación digital y el desarrollo de la inteligencia artificial en los mercados de trabajo y los servicios públicos".

Entre 2002 y 2006, Scarpetta trabajó en el Banco Mundial como consejero para el mercado del trabajo y economista principal, antes de retornar a la OCDE donde ocupó diferentes puestos.

Es diplomado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la London School of Economics and Political Science, y de la Universidad de Roma.