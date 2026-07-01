EEUU designa como organización terrorista al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers

Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y expertos en derecho internacional han cuestionado estos ataques con misiles, al considerar que constituyen una violación del derecho internacional debido a que, en la mayoría de los casos, no dejan sobrevivientes.

Estados Unidos designó este miércoles como organización terrorista extranjera a la banda criminal ecuatoriana Chone Killers, una facción que se separó del grupo Los Choneros en 2020.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó que Chone Killers ha perpetrado numerosos ataques, incluidos asesinatos de alto perfil contra autoridades públicas, razón por la cual fue incluida en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

La decisión se suma a la tomada en septiembre del año pasado, cuando Los Choneros y Los Lobos también fueron catalogados por Washington como organizaciones terroristas.

"La Administración Trump, en asociación con Ecuador y el presidente Daniel Noboa, seguirá protegiendo nuestro hemisferio manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos", señaló Rubio en un comunicado.

Estrategia de Trump contra el crimen organizado

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha intensificado su estrategia contra el crimen organizado transnacional, al designar como organizaciones "narcoterroristas" a más de una decena de grupos y cárteles de América Latina, incluidos organizaciones de México, Colombia, Brasil y Ecuador.

De acuerdo con la interpretación jurídica del gobierno estadounidense, esta designación amplía las facultades para actuar contra estas organizaciones y sus líderes, incluso fuera del territorio de Estados Unidos.

Como parte de esa estrategia, Washington comenzó a realizar operaciones militares contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y posteriormente en el océano Pacífico, a partir del 2 de septiembre del año pasado.

Según un recuento de la AFP, estas operaciones han dejado al menos 215 personas fallecidas.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y expertos en derecho internacional han cuestionado estos ataques con misiles, al considerar que constituyen una violación del derecho internacional debido a que, en la mayoría de los casos, no dejan sobrevivientes.

Cooperación con Ecuador

El 12 de junio, el Pentágono atacó el escondite de Niño Guerrero, señalado como líder de la banda venezolana Tren de Aragua, quien murió durante la operación.

De acuerdo con la información oficial, el operativo contó con la colaboración del gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, con el que Washington ha estrechado relaciones tras la captura y extracción del país de Nicolás Maduro.

Por su parte, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa se ha consolidado como uno de los principales aliados de Trump en la región en materia de seguridad y ha viajado en varias ocasiones a Estados Unidos para coordinar acciones contra el crimen organizado.

Como parte de esa cooperación, Noboa firmó hace 12 días un decreto que otorga inmunidad a las tropas extranjeras que participen en operaciones contra el crimen organizado en Ecuador.

La violencia ligada al narcotráfico

Ecuador se ha convertido en un punto clave para el tráfico internacional de drogas. Alrededor del 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú —los dos mayores productores mundiales— transita por territorio ecuatoriano, según estimaciones.

El auge del narcotráfico ha impulsado una escalada de violencia que ha convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina, con una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con la organización Insight Crime.