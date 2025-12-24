EEUU felicita a Asfura, apoyado por Trump, por triunfo en Honduras

Tras un lento proceso de conteo de votos en el país centroamericano, Rubio llamó a todas las partes a "respetar los resultados".

Washington, Estados Unidos/El gobierno de Estados Unidos felicitó este miércoles a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras, y aseguró que el conservador respaldado por el presidente Donald Trump ayudará a frenar la migración irregular.

Esperamos trabajar con la próxima administración para avanzar en la cooperación en seguridad bilateral y regional, detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer los lazos económicos entre los dos países", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Tras un lento proceso de conteo de votos en el país centroamericano, Rubio llamó a todas las partes a "respetar los resultados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar una transición pacífica del poder".

El empresario conservador Nasry Asfura, respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump, fue proclamado oficialmente este miércoles nuevo presidente de Honduras, tres semanas después de las elecciones, marcadas por un estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude electoral.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con un margen inferior al 1 % sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

La elección de Nasry Asfura marca el regreso de la derecha al poder en Honduras.

Los comicios hondureños quedaron envueltos en denuncias de fraude por parte de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, así como de Rixi Moncada.