Encuentro de alta tensión en la Casa Blanca sobre Groenlandia

En marzo, JD Vance realizó una visita no solicitada a Groenlandia, limitada a la base estadounidense de Pituffik, sin contacto con los cerca de 57.000 habitantes del territorio.

estados unidos/Los jefes de la diplomacia danesa y groenlandesa visitan este miércoles la Casa Blanca para tratar de reducir las tensiones por las ambiciones de Estados Unidos sobre Groenlandia, un territorio autónomo que Donald Trump ha prometido arrebatar a su viejo aliado europeo.

Desde que regresó al cargo hace casi un año, Trump ha hablado de tomar esta estratégica isla del Ártico, pero elevó el tono tras el ataque estadounidense en Venezuela del 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, solicitó la reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque el encuentro se realizará en la Casa Blanca luego de que el vicepresidente JD Vance pidiera participar. También estará presente la jefa diplomática de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

Løkke dijo que esperaba “aclarar algunos malentendidos”, aunque persisten dudas sobre si la administración Trump está dispuesta a bajar el tono con su aliado en la OTAN.

Consultado por la prensa sobre las declaraciones del primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, quien reiteró que la isla prefiere seguir como territorio autónomo de Dinamarca, Trump respondió: “Es su problema”.

“No sé nada sobre él, pero va a ser un gran problema para él”, añadió.

El mandatario republicano aseguró recientemente que tendría Groenlandia “lo quieran o no” y advirtió que, si no se logra “por las buenas”, “se hará por las malas”, argumentando que de lo contrario Rusia o China podrían ocupar el territorio.

Aunque ambas potencias han incrementado su actividad en el Ártico, ninguna reclama Groenlandia.

A la espera del encuentro, Dinamarca anunció que reforzará su presencia militar en Groenlandia. El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, indicó que insistirán en una mayor presencia de la OTAN en el Ártico.

Trump ha reiterado la necesidad de que Estados Unidos se expanda, y la eventual incorporación de Groenlandia y sus 2,16 millones de km² convertiría al país en el segundo más grande del mundo, solo detrás de Rusia.

“Si Estados Unidos insiste en que tiene que quedarse con Groenlandia a toda costa, la reunión podría ser muy breve”, advirtió Penny Naas, del German Marshall Fund.

Tanto Dinamarca como Groenlandia rechazan firmemente los planes de Trump.

“Groenlandia no quiere ser propiedad ni parte de Estados Unidos”, afirmó el primer ministro Nielsen, mientras que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó la situación como “una presión completamente inaceptable” de su aliado más cercano.

Dinamarca ha negado que esté descuidando la seguridad del territorio y asegura haber invertido casi 14.000 millones de dólares en el refuerzo militar del Ártico. Además, recordó que es miembro fundador de la OTAN y aliado histórico de Washington.