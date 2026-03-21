Estados Unidos registra temperaturas récord en marzo durante inusual ola de calor

Varias ciudades desde California hasta Colorado registraron sus temperaturas más altas de la historia para el mes de marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Washington, Estados Unidos/Una ola de calor récord que afecta la parte occidental de Estados Unidos se desplazó este sábado hacia el centro del país, llevando temperaturas inusualmente altas a lugares que apenas hace una semana estaban bajo cero grados.

Varias ciudades desde California hasta Colorado registraron sus temperaturas más altas de la historia para el mes de marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Entre las zonas que marcaron el sábado nuevos récords de temperatura máxima en marzo figuraron Kansas City, Misuri, y North Platte (Nebraska) con 33,3 °C. Además de máximas mensuales absolutas, la ola de calor alcanzó varios otros hitos.

Por ejemplo, en Chanute, Kansas, las temperaturas pasaron de un mínimo récord de -10,5 °C el 16 de marzo a un máximo récord de 32,8 °C tan solo cuatro días después.

Y en Phoenix (Arizona), una de las ciudades más calurosas de Estados Unidos, la temperatura mínima diaria fue de 21,1 °C el sábado, la fecha más temprana del año en que se alcanza ese nivel, informó la agencia meteorológica.

El viernes, la ola de calor hizo subir las temperaturas hasta 44,4 °C en varias regiones situadas a lo largo de la frontera sur entre California y Arizona (suroeste), otro récord nacional estadounidense para el mes de marzo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el sábado una alerta de calor extremo para esas mismas zonas desérticas, así como una alerta por alto riesgo de incendios forestales para gran parte de los estados de las Grandes Llanuras, Nebraska, Kansas y Oklahoma.

Los científicos sostienen que hay pruebas abrumadoras de que las olas de calor actuales son un claro indicador del calentamiento global, un proceso impulsado principalmente por la quema de combustibles fósiles.