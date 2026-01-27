Exceso de velocidad causó accidente de tren en México que dejó 14 muertos

En el marco de las investigaciones, se han presentado cargos por homicidio y lesiones involuntarias, dijo Godoy, sin mencionar al maquinista, que resultó ileso en el accidente.

El exceso de velocidad fue la causa del accidente de tren ocurrido en México en diciembre pasado, que dejó un saldo de 14 muertos, según los primeros resultados de las investigaciones divulgados este martes por las autoridades.

La fiscal general, Ernestina Godoy, explicó en un mensaje a la prensa que las cajas negras de la máquina demostraron que el conductor no respetó los límites de velocidad en varias zonas del trayecto, en el sur del país.

Una revisión demostró que el tren viajaba a “65 km/h en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 km/h”, detalló la funcionaria.

Aseguró que el funcionamiento del tren era el adecuado y que los frenos funcionaban bien, pues el convoy logró detenerse sin problema en las estaciones del trayecto.

En el marco de las investigaciones, se han presentado cargos por homicidio y lesiones involuntarias, dijo Godoy, sin mencionar al maquinista, que resultó ileso en el accidente.

El maquinista fue detenido el pasado lunes en el estado de Chiapas, reportaron medios mexicanos. Según el registro nacional de detenciones, fue trasladado a oficinas de la Fiscalía General.

El tren del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con 250 personas a bordo, había salido de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del Pacífico, y se dirigía a Coatzacoalcos, estado de Veracruz, en el Golfo de México.

El exceso de velocidad provocó que la máquina principal y cuatro vagones se salieran de las vías a la altura de la comunidad de La Nixanda, en Oaxaca.

Esta vía férrea es una de las obras de infraestructura más importantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico del sureste de México.