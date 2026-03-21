Fellece Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó lazos de la campaña de Donald Trump con Rusia

El New York Times informó de la muerte de Mueller.

Washington, Estados Unidos/Robert Mueller, exdirector del FBI que como fiscal especial encabezó una explosiva investigación electoral contra Donald Trump, murió este sábado a los 81 años.

El New York Times informó de la muerte de Mueller. En su red Truth Social, Trump reaccionó: "Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegra que esté muerto. ¡Ya no puede herir a personas inocentes!".

Mueller estuvo al frente del FBI durante 12 años. Después fue designado fiscal especial del Departamento de Justicia para dirigir la investigación, entre 2017 y 2019, que debía determinar si la campaña presidencial de Trump conspiró con Rusia para lograr su elección.