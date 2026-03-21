Fellece Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó lazos de la campaña de Donald Trump con Rusia

El New York Times informó de la muerte de Mueller.

Robert Mueller, exdirector del FBI. / AFP
AFP - Agencia
21 de marzo 2026 - 15:24

Washington, Estados Unidos/Robert Mueller, exdirector del FBI que como fiscal especial encabezó una explosiva investigación electoral contra Donald Trump, murió este sábado a los 81 años.

El New York Times informó de la muerte de Mueller. En su red Truth Social, Trump reaccionó: "Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegra que esté muerto. ¡Ya no puede herir a personas inocentes!".

Mueller estuvo al frente del FBI durante 12 años. Después fue designado fiscal especial del Departamento de Justicia para dirigir la investigación, entre 2017 y 2019, que debía determinar si la campaña presidencial de Trump conspiró con Rusia para lograr su elección.

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