Inculpan de cuatro homicidios a autor de tiroteo en Canadá

El hombre que está detrás del tiroteo mortal ocurrido en una ciudad del este de Canadá fue acusado de asesinato de cuatro personas en primer grado, dijo el sábado la policía.

Las autoridades identificaron al tirador Matthew Vincent Raymond, de 48 años, como quien abrió fuego el viernes en la mañana, en la ciudad dormitorio de Fredericton, en la provincia de New Brunswick, matando a cuatro personas incluidos dos oficiales de policía.

Raymond, quien fue herido y hospitalizado, está acusado de cuatro homicidios premeditados, aunque la policía no proporcionó detalles de los motivos que tuvo para matar a las víctimas.

La jefa de la policía de Fredericton, Leanne Fitch, indicó que el agresor está en "estado grave pero estable".

El hombre permanecerá detenido mientras espera presentarse en audiencia ante la corte, programada para el 27 de agosto, dijo en un comunicado la policía de Fredericton.

El hombre utilizó un rifle y disparó desde una posición elevada, en un tercer piso de un edificio pequeño, en un barrio residencial de la capital de New Brunswick, precisó la policía.

Alertados por los vecinos, los dos primeros policías que llegaron al lugar encontraron a dos personas tiradas cerca de un auto, antes de caer bajo las balas del tirador, indicó Fitch, al precisar que de acuerdo con el estado de la investigación no hay razón para pensar que el tirador hubiera querido disparar contra los policías.

Las autoridades difundieron los nombres de los dos civiles asesinados en el tiroteo: Donald Adam Robichaud, de 42 años, y Bobbie Lee Wright, de 32. También identificaron a los dos policías fallecidos como Lawrence Robert Costello, de 45 años, y Sara Mae Helen Burns, 43.

El incidente desató el pánico en esta ciudad de Canadá, que enfrenta una creciente violencia, y donde algunos piden una prohibición a posesión de armas.