Irán niega querer dotarse de armas nucleares y se declara dispuesto a dialogar

Las sanciones estadounidenses contra Teherán son "injustificables e inhumanas", insistió el presidente iraní.

Tiflis, Georgia/El presidente iraní, Masud Pezeshkian, desmintió este viernes que su país quiera dotarse de armas nucleares y afirmó que, por el contrario, es partidario de dialogar, durante un encuentro con el primer ministro de Georgia.

"Irán no busca adquirir armas nucleares", declaró Pezeshkian, según un comunicado de su oficina en el que condenó lo que calificó de "propaganda maliciosa" contra la República Islámica.

"Siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Piensan que pueden obligarnos a rendirnos, pero no cederemos ante la coerción", añadió.

Las sanciones estadounidenses contra Teherán son "injustificables e inhumanas", insistió el presidente iraní.

Durante el encuentro con el jefe del gobierno georgiano, Irakli Kobajidze, Pezeshkian también hizo un llamado a un acercamiento con Georgia, semanas después de que Tiflis rompiera las conexiones aéreas entre los dos países debido a las sanciones impuestas por Washington a las aerolíneas iraníes.

Los dos hombres se reunieron al margen de una cumbre de la ONU sobre la biodiversidad, en la capital armenia, Ereván.

Pezeshkian también pidió un calendario para fortalecer la cooperación entre los dos países, informó la agencia de noticias iraní Tasnim.

Kobajidze afirmó que se oponía a cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos de los países vecinos, según esta agencia.

Pero su oficina no ha publicado declaraciones en ese sentido.

En septiembre, la Agencia de Aviación Civil de Georgia declaró que acataría el régimen de sanciones estadounidense.