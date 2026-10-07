Israel recuerda a las victimas del 7 de octubre a las puertas de las elecciones

En Reim, donde ese 7 de octubre se celebraba el festival de música electrónica Nova, asaltado por los milicianos islamistas, los allegados de las víctimas observaron un minuto de silencio a las 06H29 (03H29 GMT), la hora exacta en que comenzó el ataque desde Gaza, en la jornada más sangrienta desde la creación del Estado de Israel.

Re'im, Israel/Israel homenajea este miércoles a las víctimas del ataque lanzado hace tres años por el movimiento islamista palestino Hamás, una conmemoración marcada por la crispación política antes de las elecciones de este mes y por nuevos bombardeos en la Franja de Gaza.

En Reim, donde ese 7 de octubre se celebraba el festival de música electrónica Nova, asaltado por los milicianos islamistas, los allegados de las víctimas observaron un minuto de silencio a las 06H29 (03H29 GMT), la hora exacta en que comenzó el ataque desde Gaza, en la jornada más sangrienta desde la creación del Estado de Israel.

"Fue el minuto en que nuestras vidas cambiaron para siempre", dijo a la AFP Katia Zohar, la madre de Bar, asesinada con 23 años junto a otras 360 personas en ese festival a pocos kilómetros de la Franja de Gaza.

"Me acuerdo de todo", añade. "El momento en que me llamó para que viniera a buscarla, porque había misiles volando (...) y luego cuando llamó desde la carretera, gritando que le estaban disparando".

"Lo echo de menos", dice a su vez Anna Davitashvili, de 53 años, recordando a su hijo mayor Shaun, muerto con 25 años junto a sus amigos en el festival Nova.

También se observó un momento de silencio en el kibutz Kfar Aza, cerca de la frontera con Gaza, donde 64 personas fueron asesinadas y 18 secuestradas durante el fatídico asedio.

Durante las ceremonias, periodistas de AFP escucharon detonaciones al otro lado de la frontera, en el territorio palestino donde las autoridades de Gaza informaron que cinco personas murieron este miércoles en ataques israelíes, pese a que desde hace un año rige un cese al fuego.

El ejército israelí afirmó que dos de los muertos eran "terroristas" de Hamás.

El territorio palestino quedó reducido a escombros e inmerso en una inmensa crisis humanitaria tras más de dos años de hostilidades israelíes en respuesta al ataque del 7 de octubre, que dejó más de 74.000 muertos, según cifras de las autoridades de Hamás consideradas confiables por la ONU.

Una conmemoración marcada por las elecciones

Las conmemoraciones se llevan a cabo este año en plena campaña electoral, antes de las elecciones del 27 de octubre, que se anuncian muy reñidas.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, alumbró una vela conmemorativa en su despacho y declaró en un comunicado que este es un día en el que "el pueblo se une en el recuerdo".

"Completaremos la misión: estamos aquí y haremos rendir cuentas a todos los asesinos", afirmó.

En una ceremonia oficial de conmemoración el lunes, Netanyahu prometió que nunca habrá un gobierno de Hamás en Gaza.

Las encuestas anticipan una difícil contienda para Netanyahu, quien en los últimos tres años lanzó también campañas masivas en Líbano e Irán, e intervino igualmente en Siria.

Uno de sus rivales es Naftali Bennett, un ex primer ministro que le reprocha no haber evitado los ataques.

"Esto fue un fracaso colosal del Estado de Israel, que fue fundado para defender a los judíos en nuestra tierra", declaró a periodistas en el sitio del festival Nova.

Las conmemoraciones continuaron durante la jornada y en Tel Aviv, un grupo de personas colocó siluetas en recuerdo de los caídos y marchó con banderas israelíes.

Trauma nacional

La mañana del sábado 7 de octubre de 2023, coincidiendo con una festividad judía, cientos de combatientes palestinos cruzaron la frontera tras lanzar una nutrida salva de cohetes desde Gaza.

Con fusiles y granadas, masacraron a familias en comunidades agrícolas y asaltaron comisarías y bases del ejército, en una jornada que dejó 1.221 muertos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Los miembros de Hamás también tomaron 251 rehenes que llevaron a Gaza, de los cuales 44 ya estaban muertos.

Este ataque marcó profundamente a Israel y generó un trauma nacional en un país que siempre se enorgulleció de proteger sus fronteras a pesar de las adversidades.

Hamás, que sigue presente en Gaza pese a las incesantes promesas de Netanyahu de eliminar al movimiento, emitió un comunicado en el que presenta el 7 de octubre como "un día glorioso en la historia de nuestro pueblo".

El movimiento dijo haber "roto el mito del ejército invencible" y aseveró que la ofensiva de hace tres años fue "la respuesta natural y la culminación de décadas de amargo sufrimiento".

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