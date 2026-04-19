Ley electoral impulsada por Donald Trump amenaza el voto de mujeres y personas transgénero

La Casa Blanca sostiene que la ley ayudaría a prevenir el fraude electoral, aunque la legislación vigente ya prohíbe el voto de extranjeros.

Estados Unidos/Millones de mujeres casadas y personas transgénero en Estados Unidos podrían enfrentar dificultades para votar si se aprueba una ley impulsada por el presidente Donald Trump, actualmente en debate en el Senado.

El proyecto, ya aprobado en la Cámara de Representantes, exige que los electores prueben su ciudadanía estadounidense al inscribirse en el padrón electoral mediante un certificado de nacimiento o pasaporte, y que presenten un documento de identidad válido al momento de votar.

A diferencia de otros países, Estados Unidos no cuenta con un documento nacional de identidad, por lo que se aceptan alternativas como licencias de conducir o incluso carnés estudiantiles.

El texto de la SAVE America Act (Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Electores Estadounidenses) establece que las personas cuyos nombres no coincidan en sus documentos deberán presentar pruebas adicionales —como certificados de matrimonio o sentencias de divorcio— para justificar los cambios.

Según el Centro Brennan para la Justicia, más de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso inmediato a estos documentos, y casi la mitad no posee pasaporte.

De aprobarse la ley, los grupos más afectados serían mujeres, personas transgénero y ciudadanos de bajos ingresos, que no pueden costear un pasaporte o no suelen viajar, explicó Rick Hasen.

Cambio de nombre

Letitia Harmon, directora de investigación de Florida Rising, relató que estuvo casada y luego se divorció en el estado de Washington.

“El problema es que no sé qué nombre figura en el padrón electoral de Florida. No sé si tienen mi apellido de soltera o el de casada”, explicó.

Harmon indicó que probablemente deberá solicitar su sentencia de divorcio, un trámite costoso y prolongado.

La Casa Blanca sostiene que la ley ayudaría a prevenir el fraude electoral, aunque la legislación vigente ya prohíbe el voto de extranjeros.

En cuanto a las mujeres que cambiaron de nombre, la portavoz presidencial Karoline Leavitt aseguró que “simplemente deben seguir los procedimientos de su estado para actualizar la documentación”.

Brecha de género

Las dificultades para votar podrían tener impacto político, ya que históricamente los hombres tienden a apoyar más al Partido Republicano.

Según el Pew Research Center, en 2024 el 52% de los hombres registrados se inclinaba por los republicanos, frente al 44% de las mujeres.

Hasen explicó que en la última década ha habido una tendencia en estados de mayoría republicana a aprobar leyes que dificultan el voto, mientras que los estados demócratas promueven medidas para facilitarlo.

Actualmente, 12 estados de mayoría republicana exigen prueba de ciudadanía para registrarse como votante.

En 2014, Harmon no pudo votar en Kansas por no tener su certificado de nacimiento. Cuatro años después, un juez federal declaró inconstitucional esa ley, tras comprobar que más de 30.000 personas no pudieron inscribirse en el padrón.

A inicios de abril, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una versión estatal de la ley, que entrará en vigor en enero de 2027, después de las elecciones de mitad de mandato.

Harmon calificó como absurdo restringir el derecho al voto de miles de personas por casos aislados de fraude.

En 2025, solo dos personas fueron procesadas en Florida por mentir sobre su nacionalidad para votar.

Una investigación de The Washington Post identificó 31 casos creíbles de suplantación de identidad electoral entre más de mil millones de votos emitidos entre 2010 y 2014.