México confía en lograr acuerdo con Trump en disputa por el agua

Mexico/La presidenta de México dijo este martes que confía en lograr un acuerdo con su par estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con aranceles a su vecino si no le suministra más agua en virtud de un acuerdo de distribución.

Trump acusó a México de violar un tratado de 1944, según el cual Estados Unidos comparte agua del río Colorado a cambio de agua del río Bravo, que atraviesa la frontera común. El mandatario llamó a México a proporcionar más de 200 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos para finales de año, o enfrentar un arancel adicional de 5% sobre los productos mexicanos.

"Estoy convencida de que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y beneficio de México", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina, donde anunció que habrá una reunión este martes con autoridades estadounidenses sobre el tema.

El tratado obliga a Estados Unidos a enviar cada año 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado (oeste) a México.

A su vez México debe enviar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo (este), llamado Río Grande del lado estadounidense.

Sin embargo, México está retrasado con su compromiso y acumula un déficit de más de 1.000 millones de metros cúbicos en los últimos cinco años, según ambos países.

El subsecretario para América del Norte de la cancillería mexicana, Roberto Velasco, dijo que una sequía extraordinaria en los años 2022 y 2023 ha impedido a México cumplir con la obligación.

Sheinbaum dijo además que por el tamaño de los ductos "no se podría entregar en muy poco tiempo la cantidad de agua" exigida por Trump.

"Lo que hay es la mejor voluntad para poder entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores, de acuerdo con lo que se dice en el tratado, y por supuesto garantizándole el agua a México", aseguró.

Esta nueva amenaza a México ocurre después de varios diálogos en las últimas semanas entre Trump y Sheinbaum, quienes sostuvieron el viernes una reunión trilateral con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Hasta ahora, la mandataria ha logrado evitar los aranceles de Trump a las exportaciones mexicanas, un 80% de las cuales tienen como destino a Estados Unidos.

A cambio, el gobierno mexicano desplegó militares en la frontera compartida y multiplicó los arrestos para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.