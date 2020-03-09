En Michigan, los demócratas se debaten entre quién sería mejor para vencer a Trump

Bernie Sanders tiene la oportunidad de reflotar su campaña por la candidatura presidencial demócrata con una victoria el martes en Michigan, un estado industrial clave en las elecciones de 2016, pero su posición es débil luego de que varios de sus antiguos rivales respaldaran al exvicepresidente Joe Biden.

La posición de Sanders es complicada pues los votantes evalúan seriamente si votarle a él o a Biden para vencer a Donald Trump en noviembre y el juego se presenta difícil al senador izquierdista por Vermont, pues está repentinamente en la retaguardia después de que Biden ganara de forma decisiva en Carolina del Sur y sumara respaldo de otros rivales que abandonaron la carrera demócrata.

El momento sería decisivo para Sanders si logra revertir su traspié anterior para afianzar y demostrar su fuerza entre los votantes blancos de clase trabajadora como lo mostró en 2016, cuando obtuvo una impresionante victoria en las primarias demócratas de Michigan que le dio fuerzas para seguir hasta el final de la carrera, que terminó perdiendo ante Hillary Clinton.

Pero si el autodenominado socialista democrático, de 78 años, no puede ganar en este estado del centro oeste y remontar la pulseada con Biden, esto podría significar acabar con sus posibilidades.

Esta es una circunscripción crucial que en 2016 ayudó a Trump a vencer en las presidenciales por su triunfo en un bastión tradicionalmente demócrata y con el apoyo fundamental de los trabajadores automotrices descontentos con el gobierno.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, asegura que Biden es el candidato que puede volverse a ganar a los trabajadores de automotrices, dada la intervención masiva realizada en 2008 para ayudar a esa golpeada industria.

"Cualquier persona que esté dentro o se vea afectada por esa industria, es decir, todos en este estado, debe pensar hacia dónde nos dirigimos y quién nos respaldó, especialmente durante la época de rescate de las automotrices", declaró Whitmer a la AFP el domingo en Detroit .

"Esos fueron Barack Obama y Joe Biden", sentenció.

"Traicionado"

En 2016, Sanders resonó entre los votantes blancos de la clase trabajadora que se sintieron ignorados por Washington y los demócratas en puestos de poder.

Pero en el denominado supermartes de la semana pasada, Biden se impuso en 10 de los 14 estados donde votaron los demócratas, incluidas las victorias decisivas en Massachusetts, Maine y Minnesota, con electorados abrumadoramente blancos.

Seis estados más votarán este martes, incluidos los estados de Michigan y Misuri (centro-oeste).

Ambos son importantes, pero para demostrar que sigue vigente Sanders necesita una victoria en Michigan, donde su oponente lidera en la mayoría de encuestas.

Sanders descartó los discursos de campaña programados para Mississippi e Illinois y agregó actos en Michigan, incluida una manifestación dominical en la Universidad de Michigan, donde instó a los jóvenes votantes a entrar en acción.

"Apoyo a Bernie en parte porque siento que captará a muchos votantes que Trump ganó en 2016", dijo Alvin Hermans, un estudiante de informática de 19 años en el mitin.

Pero el apoyo de Sanders entre los votantes blancos rurales socialmente conservadores ha disminuido.

Ahora está buscando aumentar su respaldo entre sindicatos como el United Auto Workers, cuyos miembros llegaron a un acuerdo con General Motors el año pasado después de una huelga profundamente divisiva sobre temas que incluían los costos de atención médica exorbitantes.

Tony Totty, de 44 años y miembro de ese sindicato, cree que la disputa sobre la atención médica alejó a muchos compañeros de trabajo votantes de Trump hacia Sanders.

El cierre en 2019 de una importante fábrica de GM también desafió la promesa de Trump de traer empleos a la región.

"Tengo muchos compañeros que se sienten traicionados en nuestras plantas, y en el momento de las elecciones harán que se escuche su voz", dijo Totty, del vecino Ohio.

Totty estuvo en Monroe, Michigan, para apoyar el domingo a los miembros del sindicato Teamsters en huelga por problemas similares.

Uno de los camioneros en huelga, James Focht, dijo que creía que un candidato centrista podría ser más viable que el izquierdista Sanders.

"Creo que hay un término medio a tener en cuenta", expresó. "Quizás Joe Biden podría hacerlo", opinó.

¿Participación débil de moderados?

Eric Read, un trabajador social clínico que asistió a un mitin de Sanders el sábado en Flint, sostuvo que moderarse sería un error.

"Cuando los demócratas se muestran más moderados, no obtienen la participación que logran cuando tienen un candidato más inclinado hacia la izquierda", consideró Read.

Sanders es "el que puede vencer a Trump", agregó el hombre de 34 años.

El camionero Craig Walker de Dundee, Michigan, dice que apoya a Trump y que una nominación de Sanders facilitaría la reelección del republicano porque sería sería muy fácil tacharlo de socialista.