Pescadores denuncian derrame de petróleo en costas de México

Pemex ya ha registrado otros derrames en lo que va de año; uno de ellos, en febrero, afectó unos 600 km de playa en el Golfo de México.

Pescadores mexicanos denunciaron un nuevo derrame de la petrolera estatal, que amenaza a la fauna marina en las costas del Pacífico, vital para la subsistencia de sus comunidades costeras.

La fuga se registró en una refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la ciudad portuaria de Salina Cruz, en el sureño estado de Oaxaca. La empresa dijo el domingo que el incidente estaba controlado.

Manchas negras impregnaban la arena de la bahía y alrededor de unas tuberías, constató la AFP. Un oleaje marrón moja la playa; al fondo se observan las torres de la refinería.

Pemex ya ha registrado otros derrames en lo que va de año; uno de ellos, en febrero, afectó unos 600 km de playa en el Golfo de México.

"A nosotros sí nos afecta muchísimo porque la mayor parte del trabajo que ejercemos nosotros es en el mar, es la pesca", explicó a AFP el martes Santiago Olivera.

La contaminación de las aguas costeras orilla a los pescadores a internarse mar adentro, lo que supone un riesgo porque sus equipos "no están capacitados" para tal trabajo, añadió Olivera.

El pescador lamentó que la fuga coincidiera con la temporada de reproducción de los ostiones, vitales para su economía.

Los incendios también aquejan frecuentemente a las instalaciones de la petrolera. Solo en 2026 suman tres siniestros, uno de ellos con un saldo de cinco muertos.

La empresa enfrenta una profunda crisis marcada por el declive de su producción, falta de inversiones y una deuda que ronda los 85.000 millones de dólares.

El martes, Pemex y el gigante brasileño Petrobras acordaron explorar proyectos conjuntos de petróleo y gas en el Golfo de México.