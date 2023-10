Sindicato automotor de EEUU reporta avance y retrasa ampliación de su huelga

Nueva York, Estados Unidos/El presidente del sindicato de trabajadores del sector automotor de Estados Unidos, Shawn Fain, afirmó este viernes que el gremio se mantendrá en huelga, si bien no la ampliaría a otras plantas esta semana, al referir los avances de última hora en las conversaciones. El líder de United Auto Workers (UAW) elogió la concesión "decisiva" hecha por el gigante General Motors (GM) en respuesta a una nueva amenaza de ampliar el paro parcial que ya lleva tres semanas.

Fain mantuvo la posibilidad de escalar la paralización más adelante, pero no añadió ninguna nueva planta a la lista de objetivos después de anunciar expansiones previas los dos últimos viernes tras el inicio de la huelga el 15 de septiembre. "Aquí está el meollo: Nuestra huelga está funcionando", dijo Fain en una actualización transmitida por internet. "Pero todavía no hemos llegado (a lo que buscamos)".

Fain afirmó que GM se ha "anticipado" a sus rivales de Detroit, Ford y Stellantis, al acordar "por escrito" la inclusión de sus fábricas de baterías eléctricas en el convenio nacional de la UAW. GM cuenta con tres instalaciones de fabricación de baterías por medio de Ultium Cells, su empresa conjunta con la coreana LG Energy Solution, y ubicadas en los estados de Tennessee, Michigan y Ohio, una de las cuales no entrará en funcionamiento hasta 2024.

La declaración de Fain no aclara de inmediato qué significa el arreglo en términos de cómo se compensará a los trabajadores de esas plantas, y si el salario y los beneficios se equipararán a los de los puestos de trabajo convencionales. Anteriormente, los responsables de las empresas automovilísticas habían afirmado que no podían fijar las condiciones de las fábricas porque se trata de empresas conjuntas y no dependen exclusivamente de ellas.

Tras la presentación de Fain, un comunicado de prensa de la UAW titulaba: "La UAW gana una transición justa en General Motors". El 15 de septiembre, la UAW inició una huelga selectiva en los tres fabricantes estrella de Detroit, convocando paros en un puñado de plantas y dejando en activo a la mayoría de los 146.000 trabajadores por hora del sindicato.

Con la doble ampliación del paro los dos viernes anteriores, el número total de obreros en huelga asciende a unos 25.000. La pausa de este viernes en la escalada será un alivio para las tres empresas, aunque Fain dejó abierta la posibilidad de intensificar aun más la acción si los avances se estancan.

"Seguimos abiertos" a trabajar con la UAW en las futuras plantas de baterías, que aún están en fase de desarrollo, afirmó Ford. Stellantis, por su parte, cree que hay "buen impulso" para llegar a un acuerdo.