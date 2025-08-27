Tiroteo en escuela católica de Minneapolis deja al menos dos muertes y varios heridos

El suceso ocurrió durante la primera semana de clases, las autoridades aseguran que el tirador fue neutralizado y no representa una amenaza activa.

Minneapolis, Estados Unidos/Una escuela primaria católica del sur de Minneapolis, la Annunciation Catholic School, fue escenario de un atentado armado esta mañana que dejó al menos dos personas muertas y varios heridos, incluidas posibles víctimas infantiles, según informes preliminares.

El tiroteo, que se produjo aproximadamente a las 8:30 a.m., se desató durante una misa escolar, actividad habitual los miércoles, pocas horas después del inicio del nuevo curso. Inmediatamente se activó un amplio operativo policial: más de 65 unidades, junto a la Patrulla Estatal de Minnesota, el Bureau of Criminal Apprehension (BCA), el FBI y el ATF, llegaron al lugar.

Puede interesar: Nuevo año escolar en Washington comienza marcado por el temor a las redadas antimigrantes

El gobernador Tim Walz confirmó que fue informado del incidente y aseguró que el tirador ya fue neutralizado, por lo que no habría una amenaza activa en la comunidad. Por su parte, el alcalde Jacob Frey calificó lo ocurrido como un acto de "violencia horrenda" y expresó que se encontraba en comunicación con las autoridades locales para realizar el seguimiento correspondiente.

Hasta el momento, se reportan al menos 20 personas afectadas, entre muertos y lesionados, con tres individuos en estado crítico. Las autoridades dispusieron una zona de reunificación para cuidar a familiares y caminar hacia una contención efectiva.

Este hecho violento se suma a una jornada ya marcada por la tragedia: en las 24 horas previas, se registraron tres tiroteos fatales adicionales en Minneapolis, lo que subraya un momento especialmente turbio para la ciudad.