Trump 'vigila' a Irán y envía una flota hacia el Golfo

Las manifestaciones comenzaron a finales de diciembre por el aumento del costo de la vida y derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979.

Estados Unidos/El presidente Donald Trump afirmó el jueves que una flota de la Armada estadounidense se dirige al Golfo, manteniendo la presión sobre Irán, pese a que la perspectiva de una intervención militar parecía haberse alejado.

El dirigente republicano amenazó varias veces con una acción militar inminente, pero dio marcha atrás tras asegurar que Teherán había suspendido las ejecuciones previstas de manifestantes.

Medios estadounidenses informaron que el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln fue enviado a Oriente Medio.

“Estamos vigilando a Irán”, declaró Trump a los periodistas en el Air Force One. “Saben que tenemos muchos barcos yendo en esa dirección, por si acaso”.

El clima entre ambos países sigue tenso. El jefe de los Guardianes de la Revolución advirtió que sus fuerzas tienen “el dedo en el gatillo”.

Trump no cerró la puerta al diálogo: “Irán quiere hablar, y hablaremos”, afirmó.

Por su parte, un alto mando militar iraní advirtió que bases e intereses estadounidenses serían “objetivos legítimos” en caso de ataque.

¿Negociaciones?

Trump endureció su tono hacia los dirigentes iraníes, amenazando con “borrarlos de la faz de la Tierra” si algo le ocurría.

Antes, un general iraní lo había amenazado de muerte si Washington atacaba al líder supremo Alí Jamenei.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó que Teherán seguía “dispuesto a negociaciones reales y serias”.

Trump reiteró que su amenaza de usar la fuerza había hecho que Irán suspendiera 837 ejecuciones de manifestantes.

Sin embargo, el jefe de los Guardianes de la Revolución volvió a escalar el tono, asegurando que sus fuerzas estaban “más preparadas que nunca”.

Las autoridades iraníes informaron 3.117 muertes durante las protestas, aunque organizaciones de derechos humanos aseguran que la cifra real es mayor.

La organización Netblocks indicó que Irán llevaba dos semanas sin internet, lo que, según defensores de derechos humanos, ha permitido ocultar la magnitud de la represión.