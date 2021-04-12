Varios heridos en tiroteo en una escuela de Tennessee, según la policía

Varias personas fueron heridas este lunes en un tiroteo ocurrido en una escuela en Knoxsville, Tennesee, incluido un agente de policía, informaron las autoridades.

"Se registraron varias víctimas de disparos, incluido un agente del Departamento de Policía de Knoxsville. La investigación permanece en desarrollo en este momento. Por favor, evite el área", señaló el Departamento de Policía local en su cuenta de Twitter.

El tiroteo, indicó la fuerza, ocurrió en el centro educativo Austin-East Magnet High School, sin proporcionar más detalles sobre la condición de las víctimas.

Las autoridades indicaron que se abrió un sitio para que las familias se reúnan en un estadio de béisbol adyacente a la escuela secundaria.

Los tiroteos en centros de enseñanza han sido un flagelo recurrente en Estados Unidos desde la trágica masacre de Columbine, Colorado, en abril de 1999.

Denunciando una "epidemia" de violencia armada, el presidente demócrata Joe Biden dio a conocer la semana pasada una serie de medidas para limitar la proliferación de armas de fuego en el país.