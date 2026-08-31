Noruega autoriza al hijo de la reina, condenado por violación, a acudir al funeral de Harald V

El rey Harald falleció el viernes a los 89 años. Høiby había recibido permiso para visitarlo en el hospital la víspera de su muerte.

Oslo, Noruega/El hijo de la reina de Noruega, Marius Borg Høiby, condenado por violación en junio y en arresto domiciliario con una pulsera electrónica, fue autorizado a asistir al funeral del rey Harald V, anunció este la policía.

Høiby, nacido de una relación anterior de Mette-Marit antes de su matrimonio con el rey Haakon, fue condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones y otros 32 cargos, entre ellos maltratos a una expareja.

"La fiscalía ha considerado que procedía acceder a las solicitudes de salida presentadas por Høiby en relación con el fallecimiento", declaró la fiscal Oda Karterud a la AFP.

"Se ha concedido una salida (...) para los funerales del 9 de septiembre", añadió.

El rey Harald falleció el viernes a los 89 años. Høiby había recibido permiso para visitarlo en el hospital la víspera de su muerte.

Asimismo, se le ha autorizado a asistir al traslado del cuerpo del rey a la capilla del Palacio Real el lunes.

Desde mediados de julio, el joven de 29 años cumple condena bajo arresto domiciliario mientras espera la resolución de su juicio en apelación.