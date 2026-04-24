Noruega también quiere prohibir las redes sociales a los menores de 16 años

Varios países europeos anunciaron su intención de instaurar una mayoría de edad digital para acceder a las redes sociales, como Francia, España o Dinamarca. Otros, como Australia o Turquía, ya adoptaron leyes en ese sentido.

El gobierno noruego presentará un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, según anunció el viernes.

"Presentamos este proyecto de ley porque queremos una infancia en la que los niños puedan ser niños. El juego, la amistad y la vida cotidiana no deben ser acaparados por los algoritmos y las pantallas", declaró el primer ministro, Jonas Gahr Støre, citado en un comunicado.

"Se trata de una medida importante para proteger el día a día digital" de los menores, añadió.

El texto se presentará este año, indicó el gobierno sobre esta nueva ley que obligará a los gigantes tecnológicos a verificar la edad de sus usuarios.

Varios países europeos anunciaron su intención de instaurar una mayoría de edad digital para acceder a las redes sociales, como Francia, España o Dinamarca. Otros, como Australia o Turquía, ya adoptaron leyes en ese sentido.

La Comisión Europea también ha mostrado su determinación de actuar para proteger a los niños y adolescentes, en particular presentando a mediados de abril una aplicación de verificación de edad que pronto se pondrá a disposición de los ciudadanos europeos.

"Espero que las empresas tecnológicas garanticen que se respete el límite de edad. No se puede dejar en manos de los niños la responsabilidad de mantenerse alejados de las plataformas que no tienen permitido usar. Esta responsabilidad recae en las empresas que prestan estos servicio", añadió la ministra noruega de Digitalización y Administración Pública, Karianne Tung.

El número de niños que disponen de teléfono móvil y utilizan las redes sociales está en declive, señal de la eficacia de este tipo de medidas de restricción, según el gobierno.