Nueva ministra de Cultura francesa busca 'ajustar' el plan de renovación del Louvre y poner más seguridad

El museo, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes, está más que nunca en el ojo del huracán desde el espectacular robo en octubre de varias joyas de la Corona valoradas en más de 100 millones de dólares.

París, Francia/La nueva ministra de Cultura francesa, Catherine Pégard, consideró el lunes que será necesario "ajustar" el colosal plan de renovación del Louvre para "integrar más" las cuestiones de seguridad, después del robo del 19 de octubre en el museo más visitado del mundo.

El proyecto, llamado "Louvre-Nuevo Renacimiento" y que está valorado en más de mil millones de euros, fue anunciado por el presidente francés, Emmanuel Macron, en 2025. Prevé la renovación del edificio existente y la creación de un nuevo espacio para La Gioconda.

El museo, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes, está más que nunca en el ojo del huracán desde el espectacular robo en octubre de varias joyas de la Corona valoradas en más de 100 millones de dólares.

El plan de renovación, paralizado desde el robo, "sigue siendo absolutamente necesario para que el Louvre esté presente en este siglo XXI, como lo estuvo en el XX, como el mayor museo del mundo", dijo Pégard en la radio France Inter, en su primera entrevista desde que sucedió a finales de febrero a Rachida Dati.

No obstante "vamos a trabajar en ajustar probablemente varios aspectos de este plan, en reforzar otros" añadió, sugiriendo que se podrían "integrar más las cuestiones de seguridad y protección".

Según la ministra, el proyecto pondrá "la seguridad y la protección quizás más en primer plano de lo que se había hecho", aunque se mantendrá la idea de mostrar "la magnificencia del Louvre del mañana".