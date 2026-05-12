La OMS pide a los países que sigan sus 'directrices' para frenar el hantavirus

En total, de los cerca de 150 pasajeros y tripulantes que iban a bordo del crucero, hay siete casos confirmados y otro probable, además de tres personas fallecidas.

El director de la OMS afirmó este martes que el “trabajo no ha terminado” con la repatriación de los ocupantes del crucero afectados por hantavirus y pidió a los países que sigan sus “directrices”, ya que podrían surgir “más casos” de contagio.

“No hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud. Pero, por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus en Madrid, luego de haber estado en la isla española de Tenerife para la evacuación del Hondius.

La operación de repatriación desde Tenerife de más de 120 pasajeros y tripulantes de una veintena de países culminó el lunes por la noche. Tras ello, el Hondius zarpó con una tripulación reducida hacia Países Bajos, su base de operaciones.

De los evacuados, por ahora, tres personas han dado positivo por hantavirus, una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no existe vacuna. Se trata de una francesa, un estadounidense y un español.

En total, de los cerca de 150 pasajeros y tripulantes que iban a bordo del crucero, hay siete casos confirmados y otro probable, además de tres personas fallecidas.

“Los virus no conocen fronteras”

“En cuanto a los protocolos de seguridad frente al hantavirus, por supuesto la OMS tiene directrices claras y se espera que los países las sigan”, dijo Ghebreyesus en una rueda de prensa junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Sin embargo, admitió que los países, que utilizan protocolos sanitarios diferentes, tienen “soberanía” y que la OMS “no puede obligarlos a adoptar” sus lineamientos.

“La recomendación de la OMS es que las personas evacuadas sean sometidas a un seguimiento activo, en un centro de cuarentena designado o en su domicilio, durante 42 días a partir de la última exposición, que es el 10 de mayo, lo que nos lleva al 21 de junio”, detalló.

“Los virus no conocen fronteras”, subrayó el director de la OMS.

Francia pidió este martes una “coordinación más estrecha” de los protocolos en la Unión Europea.

De los 14 españoles que viajaban en el Hondius y permanecen en cuarentena en un hospital militar en Madrid, uno fue confirmado positivo y ha presentado fiebre y “síntomas respiratorios leves”, aunque se mantiene “estable”, informó el Ministerio de Sanidad español.

Los demás dieron negativo.

“El riesgo es bajo”

Por su parte, Pedro Sánchez se mostró satisfecho por el “éxito” de la operación realizada en el puerto de Granadilla, en Tenerife.

“El mundo no necesita más egoísmo ni más miedo; lo que necesita son países solidarios que quieran dar un paso al frente”, expresó al defender la decisión de España de recibir al Hondius.

“Escuchamos a muchos representantes públicos preguntarse por qué no acogía la operación el país africano de Cabo Verde”, donde el crucero hizo escala, pero no recibió autorización para desembarcar a sus ocupantes, afirmó el dirigente socialista.

“Pero nosotros teníamos claro que la pregunta correcta era otra: ¿por qué no vamos a ayudar a quienes lo necesitan si está en nuestra mano hacerlo?”, agregó.

España permitió el atraque del Hondius en Canarias pese a la oposición del Gobierno regional, que manifestó temor por la población local y pidió que el barco fuera atendido en Cabo Verde o siguiera directamente hacia Países Bajos.

El jefe de la OMS dijo entender “perfectamente” la preocupación de la población de Tenerife, aunque insistió en que “el riesgo es bajo”, tanto para la isla como a escala mundial.

El Hondius, que inició su travesía el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, debe llegar este fin de semana a Países Bajos.

El tipo de virus detectado a bordo, la cepa Andes, es una variante que puede transmitirse de persona a persona.

El hantavirus suele transmitirse a través de roedores infectados, principalmente mediante contacto con su orina, heces o saliva.