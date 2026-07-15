La ONU advierte del impacto humanitario de un eventual bloqueo en Ormuz

La reanudación de los bombardeos, los más intensos desde el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos alcanzado en abril, pone en riesgo los esfuerzos diplomáticos y agrava la inestabilidad regional.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este martes que la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio y una posible interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz podrían tener "graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias".

En un comunicado, Volker Türk expresó su preocupación por las informaciones sobre el cierre del estrecho, ruta clave para el transporte de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales, de la que dependen millones de personas.

También alertó de que la reanudación de los bombardeos, los más intensos desde el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos alcanzado en abril, pone en riesgo los esfuerzos diplomáticos y agrava la inestabilidad regional.

Türk instó a las partes a proteger a la población civil, priorizar la diplomacia y la desescalada, y pidió un regreso inmediato al alto el fuego, en cumplimiento del derecho internacional.