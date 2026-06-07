La OPEP+ aumenta sus cuotas de producción de petróleo

En 2023 el cartel luchó contra la caída de los precios del crudo con "recortes voluntarios" de su producción, pero a partir de abril de 2025 inyectó progresivamente barriles adicionales en el mercado.

Viena, Austria/La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) anunció este domingo un nuevo aumento de sus cuotas de producción para el mes de julio, aunque no podrá aplicarlo mientras continúe la guerra en Oriente Medio.

Siete de los 21 países miembros de la organización (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) "han decidido implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles por día" para julio, anunció el grupo en un comunicado en su sitio web.

Es un volumen similar al de los meses anteriores, como parte de un cambio de estrategia.

En 2023 el cartel luchó contra la caída de los precios del crudo con "recortes voluntarios" de su producción, pero a partir de abril de 2025 inyectó progresivamente barriles adicionales en el mercado.

La capacidad de producción aún sin explotar se concentra en los países del Golfo, cuyas exportaciones se han reducido drásticamente debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, orquestado por Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Como consecuencia de ello, la producción total de la OPEP+ cayó cerca de diez millones de barriles diarios entre febrero y abril, según cifras oficiales.

De modo que el anuncio de este domingo "no significa gran cosa mientras el estrecho de Ormuz siga cerrado", explica Jorge Leon, analista de Rystad Energy.

En la práctica, el grupo puede hacer muy poco para combatir la inestabilidad del mercado.

Y Rusia, cuyas instalaciones petroleras son atacadas regularmente por Ucrania, "también se convierte en un factor de restricción" dentro del grupo, "con una cuota que aumenta mientras que la producción real sigue estando muy por debajo del objetivo", subraya Leon.

Por estos motivos, el anuncio no debería tener ningún impacto sobre el precio del barril el lunes a la apertura de los mercados, que estarán más influenciados por la evolución en Oriente Medio, donde las negociaciones de paz parecen estancadas.

La decisión es "más una señal política que un verdadero impulso a la oferta", resume Leon.

La OPEP+ intenta mantener la cohesión tras la sonada salida de Emiratos Árabes Unidos el 1 de mayo, que pone de relieve un debilitamiento de la organización.

Pero para los países miembros, "el verdadero desafío surgirá una vez que los flujos se normalicen", cuando "el tema ya no sea cuánto puede producir la OPEP+, sino quién está dispuesto a reducir" sus volúmenes para no inundar el mercado, destaca el analista.