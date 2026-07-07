La OTAN exhibe contratos de armamento para apaciguar a Trump en la cumbre de Ankara

Países miembros de la OTAN y “empresas de ambos lados del Atlántico van a firmar contratos que se cifran en miles de millones de dólares”, afirmó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte

El jefe de la OTAN anunció este martes varios contratos de armamento para intentar convencer a Estados Unidos de que Europa se toma en serio el aumento del gasto en defensa, en el primer día de la cumbre de la Alianza en Ankara.

El presidente estadounidense Donald Trump, que tiene previsto llegar por la tarde a la capital turca, está molesto con sus aliados europeos por no haberlo apoyado como esperaba en la guerra que Estados Unidos e Israel desencadenaron contra Irán.

Países miembros de la OTAN y “empresas de ambos lados del Atlántico van a firmar contratos que se cifran en miles de millones de dólares”, afirmó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Según un diplomático de la Alianza, el valor total de estos contratos supera los 50.000 millones de dólares.

Contratos millonarios

Se confirmó un contrato con la compañía sueca Saab para reemplazar la flota de aviones de reconocimiento Awacs fabricados por Boeing. Se trata de un pedido de diez aparatos GlobalEye, cuyo monto no ha sido revelado.

La OTAN anunció en 2023 el reemplazo de la flota de Awacs y Saab era el principal favorito para adjudicarse el contrato tras la retirada de Boeing.

Por su parte, el grupo Airbus obtuvo un contrato para suministrar un décimo avión A330 MRTT, destinado a la flota de transporte y reabastecimiento de la OTAN.

Rutte hizo estos anuncios durante un foro de la industria de defensa, celebrado en Ankara con la participación de industriales y altos funcionarios de la Alianza.

Más gasto militar en Europa

Hace un año, los integrantes europeos de la OTAN y Canadá se comprometieron a elevar sus presupuestos de defensa hasta el 5% del PIB para 2035, bajo presión de Trump. España fue el único país que se desmarcó de ese objetivo.

Rutte insistió en que los europeos han cumplido sus promesas aumentando el gasto militar y asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa del continente frente a Rusia.

“Apenas un año después, ya vemos un avance transformador”, declaró el secretario general antes de la cumbre, que continúa este miércoles.

Sin embargo, Trump ha criticado duramente a sus aliados europeos en los últimos días, especialmente por impedir que tropas estadounidenses utilizaran bases europeas para operaciones contra Irán.

“Es ridículo que Estados Unidos continúe por este sendero unilateral cuando la relación es recíproca. ¡Ellos no nos apoyaron!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Europa busca evitar una fractura

Los líderes europeos esperan evitar una ruptura con Washington que afecte aún más la credibilidad de la OTAN.

Trump mantiene una buena relación con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, mientras que países como Francia y Reino Unido han planteado una posible misión naval en el Estrecho de Ormuz.

No obstante, la situación sigue siendo volátil y los gobiernos europeos quieren comprobar primero en qué se traduce la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán antes de desplegar fuerzas navales.

Al mismo tiempo, Europa empieza a asumir que Estados Unidos se está alejando gradualmente de la alianza. Washington quiere que sus socios europeos asuman la defensa convencional del continente y ya anunció una reducción de los recursos puestos a disposición de los mandos de la OTAN.

Para Rutte, este cambio representa “la OTAN 3.0: una Europa más fuerte dentro de una OTAN más fuerte”.

Ucrania pide "decisiones fuertes"

Además de asumir más responsabilidades en defensa, los países europeos ya cargan con la mayor parte del apoyo militar a Ucrania en su guerra contra Rusia, tras la reducción de la ayuda estadounidense impulsada por Trump.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien participará en la cumbre y se reunirá con Trump, busca que Europa garantice un flujo de al menos 80.000 millones de dólares anuales en ayuda militar para 2026 y 2027.

Zelenski también urgió a la OTAN a tomar “decisiones fuertes” para reforzar la defensa aérea ucraniana, después de un ataque ruso que dejó casi 30 muertos el lunes.

El mandatario ucraniano intentará convencer a Trump de que Kiev aún puede cambiar el rumbo de la guerra y de que Washington debería presionar a Moscú para retomar las negociaciones de paz.