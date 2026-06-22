El papa denuncia las trabas burocráticas a la ayuda humanitaria

El sumo pontífice lamentó que las preocupaciones humanitarias a menudo no sean una prioridad, pese a los discursos sobre la necesidad de remediar el sufrimiento de la gente.

Roma, Italia/El papa León XIV criticó este lunes la "progresiva burocratización de la solidaridad" que entorpece el suministro de ayuda humanitaria para paliar el hambre en el mundo, mientras que el comercio de armas es libre.

En una visita a la sede del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Roma, el papa instó a la comunidad internacional a "aumentar los recursos dedicados a combatir el hambre y sus causas fundamentales, y a eliminar los obstáculos que impiden que la ayuda llegue a quienes la necesitan".

El sumo pontífice lamentó que las preocupaciones humanitarias a menudo no sean una prioridad, pese a los discursos sobre la necesidad de remediar el sufrimiento de la gente.

Es precisamente en la brecha entre el reconocimiento en principio y la priorización en la práctica que vemos una progresiva burocratización de la solidaridad, junto a la silenciosa mercantilización de la vida humana", señaló León XIV.

"Por un lado, la acción humanitaria se ve cada vez más obstaculizada por los procedimientos burocráticos que pueden retrasar la asistencia", indicó.

"Por otro lado, el acceso a bienes esenciales, incluyendo la comida, demasiado a menudo se ve influido por consideraciones económicas y estratégicas", agregó.

"Como resultado, quienes no generan un valor cuantificable corren el riesgo de volverse invisibles", añadió. El papa, de 70 años, destacó que, mientras que los proyectos de ayuda y desarrollo sufren trabas, el armamento no.

"De hecho, los conflictos se 'alimentan' con más facilidad de lo que se alimenta a la gente", lo que indica "un desequilibrio fundamental en las prioridades políticas y morales", apuntó.

El papa estadounidense, nacionalizado peruano, llamó a reforzar los recursos para combatir el hambre, como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que asistió a 121 millones de personas en 2025.

La organización afirma que se ha visto muy golpeada por los recortes de financiación europeos y estadounidenses de los últimos años.