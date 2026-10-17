El papa León XIV abandonó el hospital Gemelli de Roma

El pontífice, de 71 años y líder de los católicos del mundo, salió del centro médico entre aplausos.

El papa León XIV abandonó este sábado el hospital Gemelli de Roma para regresar al Vaticano, cinco días después de haber sido sometido a una operación por un cáncer de pulmón, comprobaron periodistas de la AFP.

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El pontífice, de 71 años y líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, salió del centro médico entre aplausos y vítores de los fieles congregados a las puertas del hospital.

Antes de marcharse, el papa, sonriente, intercambió unas palabras con los médicos que lo atendieron y con responsables del hospital. También conversó con una joven ucraniana, antigua paciente de cáncer, que quiso transmitirle sus deseos de pronta recuperación.

Una decena de minutos después de salir del Policlínico Gemelli, el vehículo del papa fue visto ingresando al Vaticano por una de sus entradas laterales.

La operación de León XIV tuvo lugar a pocas semanas de la visita prevista a Argentina, Uruguay y Perú del 6 al 17 de noviembre. Por el momento, el pontífice ha cancelado sus audiencias hasta el 20 de octubre, pero hay dudas sobre la gira sudamericana.

"A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana [de sábado] y la evaluación del cuadro clínico, el Santo Padre es considerado apto para recibir el alta" del hospital, escribieron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, en una nota transmitida por el Vaticano.

La Santa Sede informó que, tras recibir el alta este sábado, el pontífice "rezará el Ángelus desde la ventana del apartamento papal" el domingo.

Habitualmente, los papas dirigen la oración del Ángelus desde una de las ventanas del Palacio Apostólico, mirando hacia la plaza San Pedro del Vaticano.

En años pasados, los pontífices Juan Pablo II y Francisco lo rezaron desde la ventana del hospital Gemelli cuando estuvieron allí ingresados.

El servicio de prensa del Vaticano indicó que el obispo de Roma, estadounidense y peruano, ofició misa este sábado, al igual que hizo la víspera, en la 10ª planta del hospital Gemelli.

Actividad diplomática

Desde el policlínico romano, el santo padre tuvo el viernes una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, en la que le pidió una tregua humanitaria en Oleshki, una ciudad del sur de Ucrania atrapada entre los dos ejércitos beligerantes, según detalló el Vaticano.

La Santa Sede publicó también el viernes las primeras imágenes de León desde su ingreso. En una de ellas se le ve frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli.

En dos instantáneas se aprecia al papa de pie, con casulla verde y sotana blanca, y aspecto relajado. En una se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

Los médicos indicaron que la recuperación de León avanzaba con normalidad, aunque están a la espera de otras pruebas para saber si el cáncer ha podido eventualmente extenderse, y qué tratamiento adoptar.

El propio pontífice anunció de manera insólita su intervención, el pasado domingo durante el rezo del Ángelus, revelando que un examen médico rutinario había identificado la existencia de un nódulo en un pulmón, que convenía retirar.