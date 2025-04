Periodista guatemalteco Zamora llama arbitraria decisión de corte de apelaciones

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora calificó este viernes de arbitraria la decisión de una corte de apelaciones que podría enviarlo nuevamente a prisión y afirmó que no se rendirá ante la "persecución criminal" de la fiscalía.

Zamora dijo que la decisión de una corte de anular el fallo que le concedió arresto domiciliario en octubre pasado, tras estar preso desde julio de 2022, era una "arbitrariedad más"

"No me voy a rendir, no voy a aceptar delitos, no me voy a aceptar multas", dijo Zamora a periodistas en la sede de los tribunales, adonde acudió a una audiencia que finalmente fue suspendida.

"Los casos me fueron fabricados" por "la ilegítima fiscal" general, Consuelo Porras, el entonces presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024) y el "pacto de corruptos", una supuesta red de políticos, fiscales, jueces y empresarios que mueven los hilos del poder en el país, señaló el periodista.

Porras y Giammattei están sancionados por Estados Unidos por "corruptos". La fiscal también está sancionada por la Unión Europea.

Zamora además afirmó que las "mafias criminales" que tienen cooptadas "diferentes salas [de apelaciones] y jueces", han mantenido una "cacería" en su contra desde que salió de prisión.

"Es la doble moral de este simulacro de justicia que tenemos en Guatemala", agregó el periodista, de 68 años.

Van más de 950 días "de persecución criminal, de depresión física y psicológica", dijo Zamora, quien indicó que seguirá enfrentando a la justicia y no abandonará ilegalmente el país.

La audiencia que decidirá si Zamora continúa con arresto domiciliario o vuelve a prisión por supuesta obstrucción a la justicia fue reprogramada para el lunes.

En paralelo, es procesado por supuesto lavado de dinero y chantaje, caso por el que fue arrestado el 29 de julio de 2022.

Un tribunal condenó a Zamora el 14 de junio de 2023 a seis años de prisión por este proceso, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse. Por este caso también tiene arresto domiciliario.

El periodista fue arrestado tras publicar en su diario El Periódico casos de corrupción que salpicaban a Giammattei. El rotativo cerró en 2023, mientras él estaba preso.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó el miércoles el fallo de la corte que anuló el arresto domiciliario a Zamora y exhortó al gobierno de Bernardo Arévalo a garantizar "las condiciones necesarias" para que "pueda mantener su libertad".

Arévalo ha criticado los procesos contra Zamora, pero no puede intervenir en la justicia.