El petróleo se mantiene estable, entre posible desescalada de la guerra y bloqueo de Ormuz

Los precios del petróleo cerraron prácticamente sin cambios, entre las esperanzas de una desescalada entre Washington y Teherán.

Los precios del petróleo cerraron el miércoles prácticamente sin cambios, entre las esperanzas de una desescalada entre Washington y Teherán y las continuas interrupciones del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió apenas un 0,15%, hasta los 94,93 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, cerró prácticamente sin variación respecto al día anterior, a 91,29 dólares (+0,01%).

"El mercado intenta ser lo más optimista posible, sin perder de vista la realidad de la situación, es decir, que todavía hay poco tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz", dijo a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Por un lado, los operadores apuestan por la continuación de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump afirmara el martes que podrían celebrarse nuevas conversaciones con Teherán "en los próximos dos días".

También afirmó que la guerra con Irán estaba "prácticamente terminada" durante una entrevista en Fox News, asegurando que las autoridades iraníes "realmente desean llegar a un acuerdo".

Sin embargo, "la situación geopolítica sigue siendo compleja, ya que Teherán y Washington compiten por el control del estrecho de Ormuz", señaló José Torres, de Interactive Brokers.

Esta estratégica vía marítima, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, ha estado prácticamente paralizada por Teherán desde los primeros ataques israelíes-estadounidenses en Irán a finales de febrero.

Irán también amenazó el miércoles con bloquear el mar Rojo, con el que no tiene frontera, si continúa el bloqueo estadounidense de sus puertos, ya que esto podría llevar a una violación del alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

Un bloqueo del mar Rojo pondría en peligro la parte de las exportaciones de Arabia Saudita que el país ha logrado desviar a través del puerto de Yanbu desde el comienzo del conflicto.

Las amenazas de Irán podrían tener como objetivo "jugar su mejor carta" antes de regresar a la mesa de negociaciones, declaró a la AFP Ole R. Hvalbye, de SEB.