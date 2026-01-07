EEUU anuncia incautación de un petrolero sancionado en el Caribe

Las autoridades estadounidenses afirman que el tanquero es parte de una flota clandestina que transporta petróleo para países como Venezuela, Rusia e Irán, infringiendo sanciones de Washington.

Washington, Estados Unidos/Estados Unidos anunció este miércoles la incautación de un petrolero sancionado en aguas del Caribe, poco después de que fuerzas militares asaltaran otro buque, bajo pabellón ruso, en el Atlántico Norte, tras días de persecución.

La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur (Southcom), mientras que el petrolero en el Atlántico Norte fue asaltado por fuerzas militares a la altura de Islandia, y fue confirmado por el Comando Europeo estadounidense.

"El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGOR —en cualquier parte del mundo", declaró por su parte el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

Más temprano se informó que Rusia envió un submarino de la Armada a escoltar el buque petrolero vacío que Estados Unidos intentaba capturar desde hace semanas en el marco del bloqueo a embarcaciones asociadas a Venezuela, informaron medios estadounidenses.

Conocido inicialmente como el Bella 1, este petrolero era perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de Venezuela y frustró un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense el 21 de diciembre.

Las autoridades estadounidenses afirman que el tanquero es parte de una flota clandestina que transporta petróleo para países como Venezuela, Rusia e Irán, infringiendo sanciones de Washington.

La embarcación se acercaba este miércoles a la zona económica exclusiva de Islandia tras atravesar el océano Atlántico, según datos de MarineTraffic.