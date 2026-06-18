Policía brasileña allana domicilio de aliado de Lula sospechoso de lazos con escándalo bancario

La inclusión en las investigaciones de Wagner, líder del bloque gubernamental en el Senado, acerca este escándalo a Lula, que busca ser reelegido en octubre.

Brasilia, Brasil/La policía de Brasil lanzó este jueves una amplia operación con allanamientos contra el senador Jaques Wagner, importante aliado del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, por su presunta vinculación con un escándalo bancario que sacude la clase política a meses de las presidenciales.

La Policía Federal realizó 18 allanamientos en tres estados de Brasil como parte de una investigación relacionada al liquidado banco Master y los lazos sospechosos entre su dueño, Daniel Vorcaro, y figuras de los poderes públicos.

La inclusión en las investigaciones de Wagner, líder del bloque gubernamental en el Senado, acerca este escándalo a Lula, que busca ser reelegido en octubre.

Wagner, de 75 años, desestimó las acusaciones: "Nunca recibí dinero de nadie, mucho menos del Master", dijo al canal Band News.

La policía allanó varias direcciones vinculadas al senador como parte de la operación autorizada por la corte suprema, según una decisión judicial consultada por la AFP.

El senador dijo que los agentes llegaron a su domicilio a primera hora y "derribaron" una puerta.

Según la corte suprema, Wagner es señalado de recibir "ventajas económicas indebidas" como pagos abultados y un apartamento que superan el millón de dólares, así como el uso de aviones privados.

A cambio habría actuado en defensa de intereses del Master, como la tramitación en el Senado de una enmienda constitucional -que no prosperó- para aumentar el límite del fondo de garantía del sistema bancario brasileño.

Senador por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, Wagner fue gobernador del estado de Bahía (noreste) y ocupó varios cargos en el gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), incluyendo el de ministro de Defensa.

Lavado de dinero

"Los hechos investigados pueden configurar, en tesis, los delitos de corrupción pasiva, corrupción activa y lavado de dinero", indicó la Policía Federal en un comunicado.

Edinho Silva, presidente del PT, expresó su confianza en que el parlamentario "aclarará todos los hechos y probará su inocencia".

"Los crímenes cometidos deben ser investigados y los responsables, penalizados", dijo Silva en una nota.

El escándalo del Banco Master comenzó en noviembre con su liquidación por insolvencia, tras acumular más de 7.000 millones de dólares en deudas a unos 800.000 inversores (reembolsados por el fondo de garantías).

La investigación pronto apuntó a los vínculos sospechosos con figuras de los poderes públicos de Brasil a ambos lados del espectro político. Preso en marzo, Vorcaro, se jactó ante la policía de tener "amigos en todos los poderes".

El senador Flávio Bolsonaro, precandidato de la derecha y principal rival de Lula en las presidenciales, enfrenta señalamientos por haber tratado con el banquero.

Según audios difundidos por la prensa el mes pasado, el hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro pidió a Vorcaro dinero para una película biográfica de su padre, producida en Estados Unidos y protagonizada por el actor Jim Caviezel.

Después de esas revelaciones, Flávio Bolsonaro retrocedió en los sondeos y ahora se ubica varios puntos por detrás de Lula en las intenciones de voto para la segunda vuelta.

El senador Ciro Nogueira, exministro del gobierno Bolsonaro (2019-2022), también fue objeto de allanamientos de la policía federal en mayo. Es investigado por supuestamente recibir dinero del Master a cambio de favores políticos.

Lula, quien admitió haberse reunido con Vorcaro en 2024, prometió que el caso se investigará "hasta las últimas consecuencias".