EEUU ofrece hasta $15 millones por información que lleve a cabecillas de la Mara Salvatrucha

Se trata de los máximos líderes de la MS-13 en Honduras. Las personas que tengan información pueden comunicarse con el FBI a través de WhatsApp, Signal o Telegram al +1 832-267-1688, o contactar a la embajada o consulado de Estados Unidos.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este miércoles las recompensas de hasta $15 millones ofrecidas por información que permita la captura de dos de los principales líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), organización catalogada por Washington como una Organización Terrorista Extranjera (FTO).

A través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), las autoridades estadounidenses elevaron a 10 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Yulan Adonay Archaga Carías, alias “Porky”, y mantienen una recompensa de hasta 5 millones de dólares por datos que permitan la captura o condena de Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias “Cuervo”.

De acuerdo con el Departamento de Estado, ambos son considerados los máximos líderes de la MS-13 en Honduras y estarían involucrados en la dirección de actividades criminales que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y otros delitos violentos. Asimismo, se les atribuye la coordinación del envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que tanto Archaga Carías como Morales Zelaya permanecen prófugos de la justicia. Archaga Carías figura además entre los diez fugitivos más buscados por el FBI y también es requerido por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Según el Departamento de Estado, el caso forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creado mediante la Orden Ejecutiva 14159, cuyo objetivo es combatir a organizaciones criminales transnacionales, pandillas extranjeras, carteles y redes dedicadas al tráfico y contrabando de personas.

Las recompensas fueron autorizadas por el Subsecretario para Asuntos de Control de Armas y Seguridad en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP), mecanismo que respalda los esfuerzos internacionales para desmantelar estructuras criminales de alcance global.

Las personas que tengan información pueden comunicarse con el FBI a través de WhatsApp, Signal o Telegram al +1 832-267-1688, o contactar a la embajada o consulado de Estados Unidos del país al que corresponda.