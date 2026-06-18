EN VIVO Mundial 2026| República de Corea vs México: partido del Grupo A por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM

México/El Estadio de Guadalajara se viste de gala para albergar un enfrentamiento crucial en la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. El anfitrión, México, se mide ante la República de Corea, en un choque de trenes que puedes sintonizar en TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

Ambos combinados llegan con la motivación a tope tras haber sumado de a tres en sus respectivos debuts. El ganador de este encuentro pondrá un pie y medio en los treintaidosavos de final y tomará ventaja definitiva en la carrera por la cima del sector.¿Cómo llega cada selección?

México (El Tri)

La escuadra dirigida por Javier Aguirre cumplió con las expectativas en el partido inaugural del torneo tras vencer con autoridad por 2–0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Amparados por el ensordecedor apoyo de su gente, los aztecas mostraron un bloque defensivo sólido y una alta efectividad de cara al arco. Jugar ahora en la Perla Tapatía representa una gran oportunidad para consolidar su buen arranque, buscando explotar las transiciones rápidas por las bandas y la presión alta.

República de Corea (Los Guerreros de Taeguk)

El conjunto asiático demostró por qué es siempre un rival incómodo en las citas mundialistas. En su primer encuentro, firmaron una sufrida pero valiosa victoria de 2–1 sobre Chequia en este mismo escenario. Liderados por su disciplina táctica y su implacable velocidad en el contragolpe, los coreanos saben que vencer al coanfitrión en su propio patio sería un golpe de autoridad histórico. La clave para ellos pasará por resistir la tormenta de los primeros minutos y aprovechar los espacios que deje la zaga mexicana.