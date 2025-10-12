La policía española detiene a 17 personas por enfrentamientos en manifestación fascista

Alrededor de 20 agentes sufrieron " contusiones leves " y el personal médico atendió a los manifestantes heridos en el lugar de los hechos, añadieron las autoridades en un comunicado.

Vitoria, España/La policía española detuvo el domingo a 17 personas en la ciudad de Vitoria, al norte de España, por enfrentamientos entre simpatizantes del exdictador Francisco Franco y grupos de contramanifestantes.

Los enfrentamientos se produjeron cuando el país europeo conmemora el 50 aniversario de la muerte del general y se enfrenta al controvertido legado de su gobierno de mano dura entre 1939 y 1975.

La Falange, una organización que se considera sucesora de los movimientos fascistas que ayudaron a Franco a llegar al poder, se manifestó el día de la fiesta nacional en esta ciudad del País Vasco para defender "la unidad de España". La región del norte de España cuenta con un importante movimiento separatista.

Decenas de personas se reunieron en una céntrica plaza de Vitoria e hicieron saludos fascistas con banderas españolas rojas y doradas. Poco después, contramanifestantes encapuchados irrumpieron en la manifestación, según imágenes difundidas en redes sociales.

La policía cargó contra ambos grupos, quienes se golpearon con palos, banderas y sillas, y lanzaron bengalas, según las imágenes.

La policía vasca luego informó que detuvo a 17 personas por "desórdenes públicos" que incluyeron enfrentamientos, lanzamiento de objetos y quema de contenedores de basura.

Alrededor de 20 agentes sufrieron "contusiones leves" y el personal médico atendió a los manifestantes heridos en el lugar de los hechos, añadieron las autoridades en un comunicado.