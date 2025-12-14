Postergan en Cuba congreso del Partido Comunista por crisis económica

La decisión fue aprobada por unanimidad por el Comité Central, según Cubadebate.

El noveno congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto para abril, fue pospuesto debido a la grave crisis económica que azota al país, anunciaron el domingo medios estatales cubanos.

Los congresos del PCC, el único partido legal en Cuba, se celebran generalmente cada cinco años, salvo en circunstancias excepcionales.

La decisión de postergar la instancia se tomó el sábado en una reunión plenaria del Comité Central del partido, a propuesta del expresidente Raúl Castro, de 94 años, quien se desempeña como miembro del parlamento desde que dejó la presidencia del PCC en 2021 pero conserva gran influencia política.

"La propuesta (...) fue hecha pública por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en una carta leída ante la sesión plenaria", informó Cubadebate en su sitio web.

En su misiva Castro destaca su postura de que los congresos deben efectuarse dentro de los plazos previstos, pero dice que esta vez resulta conveniente postergar su realización para "dedicar el 2026 a recuperarnos en todo lo que sea posible".

Cuba, de 9,7 millones de habitantes, está sumida en una grave crisis económica desde hace cinco años, debido a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la baja productividad de su economía de planificación centralizada, el colapso del turismo y el fracaso de la reforma monetaria.