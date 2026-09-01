El precio del petróleo sube 5% tras ataques de EEUU en Irán

Washington, Estados Unidos/Los precios del petróleo se dispararon este martes luego de los ataques lanzados por Estados Unidos a Irán, y el crudo WTI superó los 90 dólares por barril por primera vez desde finales de julio.

Hacia las 17:55 GMT, el precio del WTI, la principal referencia estadounidense, ganaba 5,03%, a 90,07 dólares por barril, mientras que el Brent, su equivalente para Europa, subía 4,5%, a 94,56 dólares por barril.

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