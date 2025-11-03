Precio del petróleo sube levemente antes de una pausa de la OPEP+

En el plano geopolítico, los operadores siguen de cerca el impacto y la severidad de las sanciones de Estados Unidos contra dos gigantes rusos de los hidrocarburos, Rosneft y Lukoil.

Washington, Estados Unidos/Los precios del petróleo cerraron el lunes con un ligero aumento, mientras que la OPEP+ anunció el domingo un último incremento en sus cuotas de producción antes de una pausa en el primer trimestre de 2026 para evitar un exceso de oferta.

"Los ocho países participantes decidieron incrementar la producción en 137.000 barriles por día" en diciembre respecto al nivel de producción requerido en noviembre, señaló la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado, un aumento ampliamente anticipado por analistas.

Pero "debido a la estacionalidad, los ocho países también decidieron suspender los aumentos de producción en enero, febrero y marzo de 2026", indicó la OPEP.

"Esta pausa tiene en cuenta la realidad estacional de una demanda mundial más baja durante los meses de invierno (boreal)", explicó a la AFP Rob Haworth, de la firma U.S. Bank Asset Management.

Al añadir demasiados barriles, el riesgo para la OPEP+ es que los precios caigan demasiado y se reduzcan las ganancias del crudo, especialmente "si los precios comienzan a rondar los 50 dólares por barril", estimó a la AFP Stewart Glickman, de CFRA Research.

En este contexto, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero —en su primer día como contrato de referencia— subió un 0,19% hasta los 64,89 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en diciembre, aumentó un 0,11% hasta los 61,05 dólares.

"Aunque el riesgo de interrupciones en el suministro ha aumentado, cualquier caída en las exportaciones físicas debería ser temporal", estiman los analistas de JP Morgan Commodities Research.