Precio del petróleo vuelve a superar los $100 tras fracaso de diálogo de paz

Pero las conversaciones de paz en Islamabad colapsaron el domingo, con muestras de pesimismo de los dos bandos.

Tokio, Japon/La referencia estadounidense del petróleo volvió a superar los 100 dólares el barril el lunes, tras el fracaso en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y el anuncio de Donald Trump de un bloqueo de puertos iraníes.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) aumentaba 8,6% a 104,90 dólares en la apertura del comercio asiático del lunes.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 7,7% a 102,5 dólares.

Los precios del crudo se habían hundido y las acciones se dispararon la semana pasada luego de que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio.

Pero las conversaciones de paz en Islamabad colapsaron el domingo, con muestras de pesimismo de los dos bandos.

Trump posteriormente anunció un bloqueo del estrecho de Ormuz a partir del lunes.