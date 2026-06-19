Precios del arroz en Japón caen por primera vez en tres años y medio

El gobierno, ahora encabezado por la popular primera ministra Sanae Takaichi, tomó diversas medidas para bajar los precios del cereal, entre ellas la liberación de reservas de emergencia.

Los precios del arroz en Japón bajaron en mayo por primera vez en tres años y medio, informaron las autoridades este viernes, tras las fuertes subidas de ese alimento considerado clave en la dieta nipona que pusieron al gobierno bajo una enorme presión.

Los precios del grano se dispararon en 2024 y 2025 debido a problemas de suministro relacionados con el calor y las compras motivadas por el pánico tras una alerta de "megaterremoto" en 2024, entre otros factores.

Esto, sumado a la caída del nivel de vida y a los escándalos de corrupción, provocó que los votantes le dieran la espalda al partido gobernante y que el anterior primer ministro, Shigeru Ishiba, renunciara en septiembre, después de menos de un año en el cargo.

Los precios del arroz, excluyendo la marca de lujo koshihikari, fueron un 5,4% más bajos en mayo que en el mismo mes del año anterior, la primera caída desde noviembre de 2022, informó un funcionario a la AFP.

El gobierno, ahora encabezado por la popular primera ministra Sanae Takaichi, tomó diversas medidas para bajar los precios del cereal, entre ellas la liberación de reservas de emergencia.