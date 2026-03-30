Los precios de la energía impulsan la inflación en Alemania en marzo

El indicador, en alza de 0,8 puntos con relación a febrero, retorna a su más alto nivel desde enero de 2024.

Fráncfort, Alemania/El aumento de los precios de la energía provocado por la guerra en Oriente Medio impulsaron al alza la inflación en Alemania, que alcanzó un 2,7% interanual en marzo, según cifras oficiales provisionales publicadas el lunes.

El indicador, en alza de 0,8 puntos con relación a febrero, retorna a su más alto nivel desde enero de 2024.

Eso se debe principalmente a los precios de la energía que aumentaron 7,2% a un año, su primer alza desde diciembre de 2023, según un comunicado del instituto de estadística Destatis.

Los analistas consultados por la plataforma de servicios financieros Factset calculaban una inflación aun más elevada, de 2,8%.

Desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán, el cierre de facto del estrecho de Ormuz, arteria estratégica para las exportaciones de petróleo y gas del Golfo, ha sacudido los mercados mundiales de energía.