Precios del petróleo superan los 110 dólares el barril tras amenazas de Trump

Trump advirtió el domingo que destruirá puentes y plantas energéticas iraníes si la república islámica no reabre el tránsito naval por el estrecho de Ormuz, por donde solía transitar el 20% de la producción petrolera mundial.

Los precios del petróleo llegaron a superar el lunes la barrera de los 110 dólares el barril, impulsados por el conflicto en Oriente Medio y las amenazas de Donald Trump de destruir infraestructuras civiles de Irán.

Tras haber rebasado ese umbral alrededor de las 02H00 GMT, tanto el West Texas Intermediate (WTI) como el Brent del Mar del Norte cotizaban a la baja.

Hacia las 07H30 GMT, el barril de WTI, de referencia para Estados Unidos, perdía 0,7% a 100,75 dólares.

El Brent del Mar del Norte, referencia del mercado mundial, aumentaba 0,2% a 109,20 dólares el barril a la misma hora.

Trump advirtió el domingo que destruirá puentes y plantas energéticas iraníes si la república islámica no reabre el tránsito naval por el estrecho de Ormuz, por donde solía transitar el 20% de la producción petrolera mundial.

Irán bloquea el paso por el estrecho desde el estallido de la guerra el 28 de febrero.

En Japón, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio cerró en alza sumando 0,6%.

Por su parte, el índice Kospi de la bolsa de Seúl terminó ganando 1,4%.

Otras bolsas asiáticas no operaron por el feriado del lunes de Pascua.