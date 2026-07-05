Presidente chino quiere relación "estable" con Corea del Norte, dice prensa oficial

La declaración fue divulgada después de la visita de Xi a Corea del Norte.

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó estar listo para trabajar con el líder norcoreano, Kim Jong Un, para asegurar una relación de "largo plazo, sana y estable", informó el domingo la prensa estatal de Pyongyang.

La declaración fue divulgada después de la visita de Xi a Corea del Norte en junio, cuando los dos gobernantes se comprometieron a profundizar sus vínculos, en momentos de tensiones en la península coreana y de crecientes vínculos militares entre Pyongyang y Rusia.

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En un mensaje divulgado por la agencia informativa oficial norcoreana KCNA, Xi afirmó estar "listo para orientar a los sectores y regiones relevantes a la plena ejecución del importante entendimiento común alcanzado entre nosotros, y llevar las relaciones China-RPDC a una situación de largo plazo, sana y estable".

La sigla RPDC se refiere al nombre oficial de Corea del Norte.

El mensaje de Xi fue en respuesta a una carta que le envió Kim, quien calificó la cumbre de Pyongyang como una "ocasión histórica" para continuar fortaleciendo sus relaciones bilaterales.

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Por otro lado, KCNA reportó también que Kim supervisó esta semana las pruebas armamentistas del buque destructor Kang Kon, de 5.000 toneladas.

El buque de guerra está equipado con lanzadores de misiles y "medios de guerra electrónica", según KCNA.